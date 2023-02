Reprodução/Instagram Ludmilla comemora primeiro trio em Salvador: 'Vamos fazer história'

Nesta quinta-feira (16) Ludmilla estreia o seu trio no Carnaval de Salvador .





Pelo perfil do Twitter, a cantora compartilhou a animação com os seguidores para a apresentação a partir das 22h45 no Circuito Barra Ondina.

"Meu primeiro trio em salvador, eu tô tão animadaaaaaaa, pqp vamo fazer história hoje", escreveu ela na publicação.

Meu primeiro trio em salvador, eu tô tão animadaaaaaaa, pqp vamo fazer história hoje🔥 — LUDMILLA (@Ludmilla) February 16, 2023





Além disso, os fãs brincaram que artista sempre leva chuva para as cidades, porém desta vez o sol está raiando em Salvador.

"Eu sempre trago chuva assumo, mas hoje o tempo tá bonito aqui viu", brincou ela.

Quem também se apresenta no Circuito nesta quinta-feira são Ivete Sangalo, com transmissão na TV Globo às 16h, Claudia Leitte, Xanndy Harmonia, Bell Marques, Iza, Léo Santana, entre outros.

Eu sempre trago chuva assumo, mas hoje o tempo tá bonito aqui viu kkkkk https://t.co/Z3tGVNJEEC pic.twitter.com/WwN4Njyj8i — LUDMILLA (@Ludmilla) February 16, 2023





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.