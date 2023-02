Divulgação / Volta Belchior Bloco Volta Belchior

Uma notícia para alegrar os fãs de Belchior: o bloco de rua em Belo Horizonte que homenageia o cantor e compositor cearense terá como destaque a cantora Vannick, filha caçula do artista.

A página oficial do bloco “Volta Belchior” no Instagram fez o anúncio nesta quarta-feira (15). “Vannick Belchior é nossa convidada especial para subir no trio, cantar e alegrar a multidão com canções de seu pai em ritmo carnavalesco”, anunciava a legenda da publicação.





Vannick já é cantora, tem um EP lançado e promete emocionar o público ao interpretar sucessos de Belchior como “Galos, Noites e Quintais”, “Sujeito de Sorte” e "Como nossos pais".

O desfile do “Volta Belchior” está marcado para o sábado (18) de Carnaval, às 13h, na Avenida Andradas, no bairro de Santa Efigênia, na Região Leste de BH.

























+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.