O desfile do Galo da Madrugada, que ocorrerá no Sábado de Zé Pereira (18), terá um percurso de 6,5 quilômetros e uma programação de nove horas de música ao vivo. Dentre as atrações confirmadas, estão Juliette, Pabllo Vittar, Fafá de Belém e Michelle Melo, que animará um trio elétrico voltado para o brega.

“Pro Galo, é algo de uma importância sem tamanho esse retorno, pode voltar a ter esse contato com o folião e a levar alegria para o público, através do nosso desfile de fantasias, de alegorias, dos trios, dos artistas, de toda essa festa que levamos às ruas. Isso é a essência, a razão de ser do Galo da Madrugada, é uma questão até vital”, afirma Rômulo Meneses, presidente e um dos fundadores da agremiação em coletiva nesta terça-feira (14).





O bloco de carnaval mais grandioso do mundo tem início às 9h com o desfile de 30 trios elétricos. Nas atrações confirmadas para o evento, destaca-se Romero Ferro, que foi quem convidou Juliette e Pabllo Vittar para participar.

O tema do bloco é "Viva a Vida, viva o Frevo, viva Enéas", em homenagem ao fundador do Galo da Madrugada, ao artista plástico Ary Nóbrega e ao cantor Claudionor Germano. Confira abaixo a programação oficial:

