Reprodução/Instagram Lore Improta

Lore Improta foi flagrada curtindo a folia do Carnaval baiano, neta terça-feira (14). A influenciadora participou do desfile do “Pipoco”, trio-elétrico comandado pelo marido Léo Santana.

Para passar incógnita, Lorena decidiu usar uma fantasia de corpo inteiro como disfarce. Ela se vestiu com uma roupa de esqueleto, lembrando as tradicionais caveiras mexicanas e foi para a pista.





Com os amigos, também fantasiados, a loira desfilou pela pipoca, no meio da galera, ao som do hit “Zona de Perigo”, cantado pelo marido Léo Santana.

Leo Santana, inclusive, está na briga para emplacar o hit, pois quer tornar “Zona de Perigo” a música do Carnaval de Salvador neste ano. O cantor disputa com Ivete Sangalo, que está promovendo “Cria da Ivete”.

