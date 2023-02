reprodução / Twitter Carros alegóricos danificados

A chuva e a ventania desta quarta-feira (15) à tarde danificaram as alegorias de cinco escolas de samba. Os carros alegóricos estavam no terreno ao lado do Sambódromo do Anhembi, na Zona Norte da capital, recebendo os últimos retoques para o desfile.

A tempestade, que atingiu ventos de 77 quilômetros por hora, prejudicou as escolas Mocidade Unida da Mooca, Morro da Casa Verde, Pérola Negra e Colorado do Brás, todas do Grupo de Acesso. No Grupo Especial, apenas a império de Casa Verde foi atingida.





A Mocidade Unida da Mooca informou nas redes sociais que a chuva e o vento danificaram as alegorias, mas que fará a manutenção até o desfile. Não houve registro de feridos.

O presidente da escola, Rafael Falanga, prevê que o carro abre alas e o segundo carro precisarão ser refeitos em 80% e convocou um mutirão para iniciar as reformas nas próximas horas.

Recebemos algumas imagens de alguns carros alegóricos, que estão na concentração do Anhembi, e que foram danificados pela chuva. pic.twitter.com/CQoxkd2Zb6 — Amantes do Carnaval (@AmantesSp) February 15, 2023

























