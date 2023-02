Reprodução/Instagram Sophie Charlotte canta Gal Costa em bloco de SP

"Que sonho", escreveu a atriz Sophie Charlotte em um post no Instagram em que comemora a chegada do dia do desfile do tradiconal bloco Acadêmicos do Baixo Augusta, que cruza a cidade neste domingo (12). Sophie escolheu um look dourado, com top e saia, além dos cabelos volumosos e uma maquiagem caprichada. Ela vai fazer uma homenagem para Gal Costa em cima do trio no bloco e cantar sucessos da artista, que morreu em 9 de novembro de 2022.