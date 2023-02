Reprodução/Instagram Luísa Sonza se veste de vilão de desenho animado para o Carnaval

"Pronta pro bloco Modo Surto! Iniciando meu Carnaval - tema vilões de desenho animado - com o personagem o Ele das Meninas Superpoderosas". Assim, Luísa Sonza compartilhou, neste domingo (12), com seus seguidores, o look escolhido para comandar a folia, em São Paulo. Mais cedo, a cantora havia postado um vídeo em que aparece rebolando, como esquenta para a festa. Confira o look!





