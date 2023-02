Reprodução Viviane Araújo

Viviane Araujo compartilhou o segredo para perda de peso cinco meses após o nascimento de seu filho mais novo, Joaquim. Em uma postagem no Instagram nesta segunda-feira (13), a rainha de bateria do Salgueiro respondeu o mais recente questionamento dos seguidores.

“Voltei com a Van [Vanessa Rangeli] e seu poderoso Detox Turbo! E esse é o motivo que me fez emagrecer principalmente nesses últimos dias.”, revelou a atriz, que também afirmou que não é fácil recuperar o corpo que tinha antes do nascimento do filho.





Para superar essa dificuldade, Viviane contou que voltou a fazer o tratamento para “secar” para o Carnaval com Vanessa, a consultora fitness. “É o segredo que faço, há muitos anos, para secar antes do Carnaval”, afirmou.

Viviane mostrou porque é considerada a “rainha das rainhas” do Carnaval. A atriz aproveitou os preparativos para a festa deste ano, e na última quinta-feira (9) participou do ensaio do Salgueiro, escola de samba na qual é rainha de bateria no Rio de Janeiro e em São Paulo ela sai à frente dos percursionistas como rainha da Mancha Verde.

