Reprodução / Instagram Nayara Andrade Sheila Mello e Scheila Carvalho

Scheila Carvalho e Sheila Mello se reencontraram no Carnaval de Santos, localizada no litoral de São Paulo, no último fim de semana. As antigas dançarinas do É o Tchan se viram na sexta-feira (10) durante um ensaio da escola de samba. No desfile oficial, na madrugada de domingo (12), ambas surpreenderam o público ao aparecer juntas.

Carvalho foi a madrinha de bateria da agremiação, desfilando no chão, enquanto Mello foi destaque em cima do último carro alegórico. No final da apresentação, A morena do Tchan subiu no carro da União Imperial para abraçar a colega. A dupla foi aplaudida pelo público no Sambódromo Passarela do Samba Dráusio da Cruz.





Sheila Mello não participava de desfiles desde que foi madrinha de bateria da Independente Tricolor em São Paulo, mas afirmou que subir em um carro alegórico foi especial. Segundo ela, o Carnaval é uma grande paixão e, por isso, ela se dedicou aos alongamentos para as coreografias, afirmando que é sempre uma responsabilidade.

Scheila Carvalho, que já participou de desfiles anteriores, afirmou que a experiência foi marcada por pura emoção. Ela disse que o desfile foi repleto de verdadeira alegria e que, após o período de afastamento devido à pandemia, a apresentação foi intensa e emocionante. A ex-dançarina afirmou que sentia muita falta de desfilar.

