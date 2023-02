Divulgação Banda Eva

O Bloco EVA voltará a animar as ruas de Salvador após dois anos longe da folia. O grupo desfila no circuito Barra-Ondina nos dias 16 e 17 de fevereiro de 2023, quinta e sexta de carnaval, respectivamente, às 18 horas.

Os dois dias de trio elétrico serão gravados em um DVD ao vivo, intitulado "Bloco EVA - Ao Vivo", que será disponibilizado em março. Doze sucessos da Banda EVA serão registrados, incluindo "We Are Carnaval", "Eva", "Bora Descer", entre outros.





Liderada por Felipe Pezzoni desde 2013, A Banda Eva promete horas de agitação durante o circuito. Clássicos como "EVA", "Beleza Rara" e "Me Abraça", bem como lançamentos recentes, farão parte da folia. O Trio Dragão, o maior trio elétrico do mundo, será uma das grandes atrações do bloco.

A escolha de "We Are Carnaval" como abertura do projeto é vista por Felipe Pezzoni como um grito de boas-vindas ao momento mais esperado do ano em que o grupo reúne admiradores da música e trabalho do Eva.

“Ela [“We Are Carnaval”] tem essa relevância dentro desse projeto e na história do Carnaval de Salvador, então nada melhor do que começar abrindo os braços e recebendo todo mundo que curte a nossa música, nosso trabalho, a nossa energia com esse grande hino da música brasileira”, afirmou o cantor.

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.