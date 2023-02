Reprodução / Instagram 09.02.2023 Aline Campos

Aline Campos retorna ao carnaval e será a rainha de camarote oficial do Flamengo na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Após o fim do namoro com Jesus Luz, ela está solteira, mas garante que não busca um envolvimento amoroso durante a folia.

A modelo fez o anúncio oficial pelo Instagram nesta quinta-feira (09). “Não estou nem acreditando nessa junção perfeita do nosso mengão com o melhor Carnaval do Brasil! Encontro vocês lá na folia!”, declarou.





Torcedora do Rubro-Negro, Aline estará todos os dias no espaço do Camarote +Brasil é Fla. A nova rainha do camarote garantiu que o término recente com Jesus Luz não irá interferir no trabalho. A atriz afirma que não está a procura de novos romances, mantendo o foco apenas na profissão e em curtir a folia carioca.

Aline já é veterana do Carnaval no Rio. Ela já foi rainha de bateria da Unidos de Vila Isabel, contudo uma lesão física deixou a beldade de fora da festa em 2022, quando foi substituída por Sabrina Sato.





