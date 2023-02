Divulgação - Pedro Siqueira/Império Serrano 10/2/2023 Arlindo Cruz visita o Império Serrano

Às vésperas do Carnaval, o Império Serrano recebeu a visita especial do cantor e compositor Arlindo Cruz no barracão. Enredo da escola para 2023, o Arlindo, levado pela família, esteve na Cidade do Samba e emocionou aos funcionários e dirigentes da escola.



Babi Cruz, esposa de Arlindo, chorou na visita. Ela revelou que a primeira percepção sobre o enredo já indicou que o momento seria marcante. "Desde o momento que fiquei ciente de que o Arlindo seria o enredo, eu fiquei pensando em alguns momentos. A notícia do anúncio, a visita do Alex de Souza contando a história e o lançamento na quadra foram grandes emoções. E eu já imaginava o momento de trazer o Arlindo aqui para visitar o barracão, ver as alegorias e todos os funcionários que fazem esse carnaval que nós sempre respiramos. Tenho certeza que ele recebeu toda a energia positiva", diz Babi.





Responsável por desenvolver o enredo, o carnavalesco Alex de Souza destacou a importância de receber o grande homenageado no barracão do Reizinho. "Estamos trabalhando para fazer uma grande homenagem, que será inesquecível e muito especial", completa Alex.





O Império Serrano será a primeira escola a desfilar no Grupo Especial, no dia 19 de fevereiro (domingo), na Marquês de Sapucaí, com o enredo “Lugares de Arlindo”.