Alinne Rosa está pronta para o Carnaval de 2023! Nesta sexta-feira (10), a cantora anunciou o tema que levará as ruas na folia através de um ensaio fotográfico feito por Carlos Neto. A escolha da estrela baiana para o Carnaval é "(A)mar de gente".



A ideia de Alinne é misturar o lado lúdico da festa, bem característico do Bloco O Vale, com o reencontro após pandemia. “Escolhi o (A)mar de Gente para vibrar com a volta do Carnaval. Nosso sagrado e profano. Chegou a hora de viver a emoção do trio elétrico. E quem sair comigo no bloco o Vale vai ter fantasias inspiradas em um mundo aquático saliente”, diz Alinne Rosa.





Conhecida por esgotar todos os blocos desde que saiu em carreira solo, em 2015, Alinne aumentou os dias de “O Vale” na rua! A estrela baiana vai desfilar no sábado e na segunda-feira com o bloco, no circuito Barra-Ondina. E para a festa ser intensa Alinne apresenta duas músicas novas: “Piranha” e “Pra Bater”. A primeira terá relação com as fantasias do folião que comprar o abadá do Vale.

“A fantasia é relacionada ao tema e a música de carnaval. As piranhas estarão soltas na avenida. Vou convocar a maior piranhagem já vista em um bloco de Salvador. Uma piranha do amor”, brinca Alinne.

Irreverente e sensual, a estrela baiana também causa com os figurinos, que ainda estão guardados em total sigilo. O que se sabe é que o estilista Wagner Kallieno está envolvido no processo de produção dos looks.

A agenda de Alinne está lotada no Carnaval. Na quinta, ela se apresenta no Camarote Harém. Na sexta, a musa faz um show em Porto Seguro e volta para Salvador para puxar o bloco O Vale no sábado. O domingo é o dia de comandar a “Pipoca Rosa”, gratuita, no circuito Campo Grande. Segunda-feira a artista volta a brilhar no Bloco O Vale e encerra o carnaval em Minas Gerais, na terça.