Ana Paula Minerato, musa da Gaviões da Fiel, escola de samba de São Paulo, recentemente submeteu-se a um tratamento estético para tratar suas celulites, mas mesmo assim se sente pressionada para brilhar no Carnaval 2023.

Com o propósito de se sentir segura e ainda mais atraente para a apresentação de Carnaval, Ana Paula realizou um procedimento para alisar os furinhos no bumbum. Embora com glúteos mais suaves e enérgicos, ela ainda enfrenta questões emocionais que precisam ser resolvidas.





Devido à cobrança do desfile, ela iniciou sessões de terapia para liberar-se dos conflitos interiores. Ana Paula afirma estar em boa forma e animada para o desfile de Carnaval, mas reconhece que a terapia foi uma ferramenta importante para lidar com a ansiedade que acompanha o evento.

"Não posso só confiar no meu samba no pé, por isso as visitas ao psicólogo estão sendo importantes para que eu me lembre do que sou capaz de fazer e me sentir completamente preparada para mostrar o melhor de mim na avenida", disse a musa da Fiel.

