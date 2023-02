Divulgação / JP Assessoria Bateria da União da Ilha

Juliana Souza, reinando como rainha de Bateria da União da Ilha do Governador pela segunda vez consecutiva, esteve presente no último ensaio de rua da escola de samba carioca na zona norte do Rio de Janeiro na noite desta quarta-feira (08).

Cria da comunidade, Juliana literalmente deu o sangue pela escola nesta última apresentação. Ela sambou sem parar e brilhou nas ruas da Ilha. “Eu estou com os pés cheios de bolhas por conta dos ensaios. A sandália acabou ficando sobre uma das minhas bolhas, a bolha estourou e acabou saindo sangue”, revelou a rainha.





A musa contou que na hora não sentiu dor, mas quando reparou que os pés estavam sangrando, preferiu continuar sambando descalça. Juliana esbanjou preparo físico, mesmo sem as sandálias. “Os dias estão tão corridos que eu tenho treinado em casa usando o sofá da sala. Mas consegui emagrecer e chegarei mais slim na Sapucaí”, brincou a sambista.

Outra presença ilustre no ensaio da União da Ilha foi Elymar Santos. O cantor fará uma participação especial no desfile da agremiação. Ele representará o Rei do Carnaval, que virá no segundo carro da Escola.

