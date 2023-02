Reprodução / Instagram Gabi Martins

Gabi Martins compartilhou pelo Instagram nesta sexta-feira (3), um vislumbre das aulas de samba para se preparar para o desfile de Carnaval e evitar críticas, como a que recebeu em 2022.

A ex-BBB entrará na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, como musa da escola de samba Unidos de Vila Isabel. Ela desfilará ao lado de Sabrina Sato, que é a rainha de bateria da agremiação.





“Persistência. Não importa as dificuldades e as críticas. Foque e não pare! Dê o seu melhor”, declarou a cantora na legenda. Nas imagens, Gabi aparece mostrando a evolução dos treinos ao som do samba-enredo da escola carioca. Ela também agradeceu ao professor de samba Gabriel Castro pelos ensinamentos.

Em 2022, quando estreou na avenida do samba, Gabi Martins foi vaiada por não conseguir demonstrar samba no pé. O folião do Carnaval, por muitas vezes, é exigente com quem está representando a escola do coração. A ex-BBB, ao que parece, está se esforçando para atender as expectativas.

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.