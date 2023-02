Divulgação - 03/02/23 Ara Ketu lança clipe de ‘Faz Um Brinde Pra Mim’ e sonha alto para Carnaval 2023

A banda Ara Ketu lançou, nesta sexta-feira (3), a música “Faz Um Brinde Pra Mim”, aposta do grupo para o Carnaval de 2023. O Ara investiu em um clipe gravado em Salvador (BA), com referências da festa que volta às ruas e muitas cores em neon.

A composição da faixa é de Dan Miranda, vocalista da banda, Jou Batá e Adson Santana. Para o retorno da folia momesca, a banda - que já levou o prêmio de música do Carnaval com Pipoca e Ara Ketu é Bom Demais - sonha alto em ser a queridinha do público mais uma vez.





“Nós entendemos que o público tem gostado de um refrão mais chiclete, com uma dancinha mais viral, mas sem perder s essência do nosso carnaval. Faz um brinde pra mim tem isso. Onde a gente cantou uns trechos, a galera se jogou na coreografia. Elogiou. Ficamos empolgados. Será a música do nosso carnaval e por que não sonhar com a música do Carnaval do povo? Acreditamos no poder dela”, conta Dan Miranda.

O Ara Ketu estará na abertura do Carnaval de Salvador, na quinta-feira, 16 de fevereiro, no circuito Barra-Ondina. Serão 10 shows em 6 dias, com passagens por Minas Gerais e Maranhão. Em São Luís, por exemplo, o Ara vai dividir palco com Zé Vaqueiro.

No Rio de Janeiro, o Ara Ketu será homenageado pela Mangueira no domingo de Carnaval. Vera Lacerda, presidente do Ara, vai desfilar com a escola. No dia, a banda terá dois shows e, por isso, Dan Miranda não vai poder comparecer ao desfile. Mas o cantor projeta o encontro. “Tenho certeza que vou desfilar com a Mangueira no desfile das campeãs. Está tudo muito lindo e de emocionar o público com a riqueza de detalhes e respeito” completou Dan.

Assista ao clipe:





+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente