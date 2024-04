Reprodução Instagram/Globo - 15.4.2024 Matteus, Davi e Isabelle são os três finalistas do 'BBB 24'





O "BBB 24" vai conhecer o campeão na terça-feira (16). Davi, Isabelle e Matteus são os finalistas do reality da Globo e disputam a preferência do público pelo prêmio de R$ 2,92 milhões, o maior da história da TV brasileira em um reality.

A primeira parcial da Enquete BBB 24 do iG Gente mostra um equilíbrio na votação, mas Matteus Alegrete, considerado planta por parte do público, pode surpreender. O baiano Davi é o favorito ao prêmio, com 50,6% dos votos. Matteus surge em segundo lugar, perto de Davi, com 31,3% dos votos.

Isabelle, aliada de Davi desde o início do jogo, está em terceiro lugar, com 18,2% dos votos do público. Atualmente, Isabelle e Matteus formam um casal no programa.

Quem merece vencer o #BBB24 ? Davi, Isabelle ou Matteus? — iG Gente (@iggente) April 15, 2024





Como foi formada a grande final do BBB 24

Davi, Isabelle e Matteus chegaram à final após a eliminação de Alane, no domingo (14). Quando Tadeu Schmidt anunciou a eliminação, Alane se descontrolou e assustou até o apresentador.

Alane se desestabilizou, batendo em si e gritando insultos a si própria. A competidora foi acolhida pelos colegas de confinamento e, posteriormente, pelo próprio apresentador do reality global.

Com isso, a grande final do reality conta com o casal e também com o baiano Davi Brito. O competidor venceu a última prova de resistência da temporada, que ocorreu na última sexta-feira (12), e se consagrou como primeiro finalista, sem precisar passar pela berlinda do programa.