A cantora Manu Bahtidão se envolveu em uma polêmica, neste sábado (13), ao chegar atrasada para se apresentar no aniversário de Lua Tube, filha dos ex-bbbs Viih Tube e Eliezer. A artista chegou 2h30 depois do horário combinado com a família, quando a festa já estava praticamente vazia.



A coluna procurou o marido de Manu Bahtidão, Anderson Garcia, para entender o motivo do atraso. Segundo Anderson, o jatinho em que Manu estava deu problema, atrasando a chegada da artista no local da festa. Questionado sobre o dinheiro gasto por Viih Tube e Eliezer, Anderson afirmou que Manu vai devolver a quantia.

"Não cobramos cachê. O jato foi pago pela Viih. Vamos devolver o valor pago pelo jato, R$ 160 mil", revelou com exclusividade para a coluna.

Segundo ele, Viih pediu para Manu se apresentar por 30 minutos, tempo que a equipe precisaria para montar a estrutura do show, o que tornou a apresentação, ainda que reduzida, inviável.

Algumas fontes da coluna relataram um show de estrelismo de Manu no local. Anderson defendeu a esposa. "Fizemos show ontem no Mato Grosso, Manu tá sem dormir e não deu tempo de comer nada hoje. Todo mundo cansado e com fome. Manu ficou arrasada por não conseguir cumprir por erro da nossa equipe de logística", completou.





Convidados da festa reclamaram da ausência de Manu Bahtidão, único show adulto dos três dias de festival de Lua Tube, que completa um ano.