Enquete BBB 24: eliminação se mantém indecisiva; veja parcial

O empate técnico entre Alane e Isabelle segue na votação do último paredão antes da final do BBB 24. As sisters disputam os votos com Matteus.

O brother deve se juntar a Davi na grande final, marcada para terça-feira (16). De acordo com a enquete do iG Gente, ele tem 4,5% dos votos.





A atriz e a dançarina mantém um empate técnico e, por isso, a decisão final deve ser conclusiva apenas nos minutos finais antes do ao vivo.

Na parcial das 13h, Isabelle aparece com 46,6% e Alane com 49%, sendo assim ela seguiria o rumo da amiga, Beatriz.

