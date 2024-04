Reprodução/Globo BBB 24: Davi tem crise de choro após sair do confessionário

Na tarde deste sábado (13), Davi teve uma crise de choro e desabou sozinho no box do banheiro do BBB 24.

A cena aconteceu após o brother deixar o confessionário. Isabelle foi a primeira a participar de uma dinâmica da produção onde, segundo ela, os participantes foram questionados sobre a trajetória no jogo.





Após a dinâmica, ele foi ao banheiro e não segurou as lágrimas. O baiano sentou no chão do chuveiro e se escondeu para chorar. Depois de um tempo, ele tentou se recompor, mas sem sucesso.

Davi chegou a ir a despensa e, na sequência, voltou a se esconder no box. Alane, Isabelle e Matteus estavam conversando na cozinha.

Vale lembrar que Davi é o primeiro finalista da edição. O brother passou mais de 10 horas disputando e ainda ganhou um carro zero km.

