Reprodução/Globo BBB 24: Top 4 tem última noite morna e sem festa; veja resumo

A madrugada deste domingo (14) foi bem tranquila para os participantes do BBB 24. Alane, Isabelle, Matteus e Davi não tiveram uma festa para celebrar a última noite do Top 4, mas receberam um mimo da produção.

Ainda na noite de ontem, os brothers e sisters estranharam a demora para a entrega das roupas para o que seria a última festa antes da grande final. Ao invés disso, eles participaram de um evento.





"Oxi, não vai mandar roupa não, essas coisas?", comentou Davi após o aviso na casa. "Eu tô perdido já", declarou Matteus. "Foi muito rápido. Não mandaram nem um salgadinho", comentou o baiano.

Na sala, os participantes foram avisados que participariam de joguinho da Globoplay. Davi foi o vencedor e levou para casa R$10.000 reais e 1 ano de Globoplay.





Após a brincadeira, a produção resolveu mandar pizza e cooler para agradar e celebrar os últimos momentos do Top 4 juntos.





Alane analisa propósito em ser eliminada do programa

Durante a noite, Alane questionou o propósito por trás da sua possível eliminação tão perto da final do programa. A sister relembrou que passou por diversos paredões durante a temporada.





"Passei um monte de coisa aqui, tô no meu nono Paredão... Qual o propósito disso acabar amanhã? Por exemplo, falando de mim, Matteus tem carro, tem uns prêmios, tu também, e 10 mil reais via me ajudar a pagar muitas dívidas lá... mas passei por tudo isso, por 9 Paredões e não ganhei tantos prêmios. Qual o propósito se eu sair amanhã? Foi uma experiência engrandecedora, mas será que tudo que passei vai acabar no quarto lugar? Talvez lá for eu entenda os planos de Deus e as coisas que tão me esperando, mas não consigo sair ainda", comentou ela.

Alane e Isabelle tem atrito por Matteus

Enquanto organizavam a cozinha, Alane pediu a ajuda de Matteus para ajudar e agilizar a limpeza do local. "Ei, Matteus, nem pra você ajudar a gente a guardar as coisas", disse ela.

Na sequência, a manauara reagiu ao pedido com pena. "Meu Deus, coitado. Que maldade", comentou ao ver que o brother estava sentado.

Alane admitiu que se sentiu "mal" pelo comentário da amiga. "'Estão vendo como a Alane é má com o Matteus? Vou votar para ela sair'. É assim que a minha mente funciona".

Já no quarto Fadas, Matteus questionou Isabelle em qual casa ela iria dormir, mas a indecisão da sister incomodou. "í você não se decide e aí você deixa as três livres", disparou ele.

A atriz, que também se encontrava no quarto, não gostou do comentário do amigo e rebateu: "Grosseiro".

"Ai, Alane, vai dormir, vai", respondeu o gaúcho.

Após alfinetadas, emparedados ficam de chamego

Apesar das interações azedas, Matteus se deitou na cama entre Isabelle e Alane, e trocou carinhos com as sisters.

Abraçado a Alane, o brother comentou: "Quantas vezes eu vi essa carinha aqui tristinha...". Isabelle se derreteu: "Ele é muito pai, gente. Eu não aguento, Brasil".

"Como é que resiste a isso daqui? Como é que mantém a coerência?", questionou a manauara.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente:





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp