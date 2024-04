Reprodução/Globo Enquete BBB 24: brother segue como favorito e não deve ser eliminado

Pelo jeito, Matteus vai se juntar a Davi na grande final do BBB 24, que acontece na terça-feira (16). O brother vem como favorito no paredão com Alane e Isabelle.

Segundo a enquete do iG Gente, o gaúcho não corre risco de eliminação, tendo apenas 4% dos votos.





Com um empate acirrado, Alane e Isabelle estão disputando a segunda vaga para concorrer ao prêmio milionário. A diferença mínima na porcentagem está eliminando a atriz.

Na parcial, Alane aparece com 48,6% e Isabelle com 47,4%.

