REPRODUÇÃO/GLOBO Enquete BBB 24: eliminação pode ser decidida nos últimoms minutos

Parece que o resultado do paredão será decidido nos minutos finais do ao vivo do BBB 24. Alane, Isabelle e Matteus enfrentam os votos da última berlinda antes da entrega do público.

De acordo com a enquete do iG Gente, Matteus é o favorito e deve conquistar a vaga para a final. Na parcial, ele aparece com 4,1%.





Agora, as sisters disputam a segunda vaga. A atriz e a dançarina seguem lado a lado, com 48,7% e 47,2%, respectivamente. Assim, Alane pode seguir o mesmo rumo da amiga, Beatriz.

Aproveite para votar! Quem você quer na final do BBB 24?

QUEM VOCÊ QUER ELIMINAR DO BBB 24? ALANE, ISABELLE OU MATTEUS? VOTE AGORA! — iG Gente (@iggente) April 13, 2024





