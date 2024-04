Reprodução/Globo Enquete BBB 24: jogo se repete e final terá integrantes do mesmo grupo

Parece que o BBB 24 vai repetir a história e terá uma final com integrantes do mesmo grupo. Alane, Isabelle e Lucas Buda enfrentam o 19º paredão da temporada e o eliminado desta o jogo nesta terça-feira (9).

De acordo com a enquete do iG Gente, o brother deve deixar o programa, com 61% dos votos, deixando a casa com o Top 5 apenas composto por Fadas.





Isabelle manteve o favoritismo na votação e não correu o risco de sair, mantendo a parcial com 5,8%. Já Alane se manteve em segundo lugar, mas sempre longe da eliminação. Na parcial final, a sister contou com 33,2% dos votos.





Vale lembrar que ainda no ao vivo desta terça-feira (9) acontece uma prova do líder histórica.

Aproveite os últimos momentos para votar! Quem você quer eliminar?

Alane, Isabelle e Lucas Buda estão no paredão!



Quem você quer eliminar do #BBB24 ? Vote abaixo: — iG Gente (@iggente) April 8, 2024





+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente:





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp