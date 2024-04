Reprodução/Globo Enquete BBB 24: Buda eliminado? Participante mantém maioria dos votos

Na terça-feira (9), mais um participante vai dar adeus ao "BBB 24"! De acordo com a enquete do iG Gente, Lucas Buda é o preferido do público para deixar o reality da Globo. O paredão é disputado entre o capoeirista, Alane Dias e Isabelle Nogueira.



A parcial das 22h aponta que Lucas Buda segue na liderança para sair do programa. O participante é o último integrante do grupo gnomo, mas deve encarar o destino dos aliados, a eliminação. O brother registra 61,5% dos votos.

Salva pelo público no último paredão, Alane é a segunda colocada na disputa. Apesar disso, a bailarina mantém uma distância segura em relação ao rival Lucas Buda. A sister está com 32,4% dos votos.

Isabelle Nogueira parece ter conquistado o apoio do público neste paredão. A dançarina está garantindo mais alguns dias ao lado do affair Matteus, se isolando em último lugar na votação. Com 6,1%, a chance de eliminação da sister é mínima.

Vote em quem deve deixar o "BBB 24":

Alane, Isabelle e Lucas Buda estão no paredão!



