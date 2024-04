Reprodução/Globo - 08.04.2024 Alane, Isabelle e Lucas Buda enfrentam o 19º paredão do 'BBB 24'

Logo após Giovanna ser eliminada no último domingo (7), o 19° Paredão do BBB 24 foi formado. Lucas Henrique, Isabelle e Alane estão na berlinda.

De acordo com o resultado parcial das 12h30 da enquete do iG Gente no X (antigo Twitter), Isabelle é a que tem menos chance de ser eliminada, a sister tem apenas 7,8% dos votos.

Alane, que está no Paredão pela décima vez, fica em segunda, com 33,3%. E Buda, o último Gnomo da casa, deve ser o eliminado, com 58,9% de rejeição.

Quem você quer eliminar do reality show? Alane, Isabelle ou Lucas? Vote abaixo:

Alane, Isabelle e Lucas Buda estão no paredão!



Quem você quer eliminar do #BBB24 ? Vote abaixo: — iG Gente (@iggente) April 8, 2024





