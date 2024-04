Reprodução Enquete BBB 24

Neste domingo (7), mais um participante vai deixar a casa do "BBB 24"! De acordo com a enquete do iG Gente, Giovanna Lima é a favorita para dar adeus ao prêmio milionário. O paredão é disputado entre a nutricionista, Alane Dias e Davi Brito.

A parcial das 14h aponta que a participante mineira não só mantém a maioria dos votos, como ganhou força em comparação ao dia anterior. Nesta tarde, a sister registrou 62,1% dos votos, 5,3 pontos percentuais acima da parcial de sábado.

Atrás dela, Alane Dias ganhou distância da primeira posição, marcando 29% dos votos, em comparação com 30,4% do dia anterior. O cenário aponta que a chance de reviravolta é pequena.

Favorito em outros paredões, Davi Brito segue sem sofrer risco de eliminação. O participante baiano se isola em último lugar, com 9% dos votos.

Vote em quem deve sair do "BBB 24":

🎯 Quem deve ser eliminado do #BBB24 ? — iG Gente (@iggente) April 6, 2024