Reprodução Enquete BBB 24: sisters são as mais votadas; veja quem sai

Neste domingo (7), mais um participante do "BBB 24" dará adeus ao prêmio milionário. De acordo com a enquete do iG Gente, a participante eliminada será Giovanna Lima. Os integrantes Alane Dias e Davi estarão no top 5 da 24ª temporada do reality.

A parcial das 22h aponta que Giovanna será eliminada, registrando 69% dos votos. A sister não foi capaz de derrotar a forte torcida do grupo fadas, tendo o mesmo destino que os outros aliados do quarto Gnomo.

Atrás dela, Alane Dias registra só 23% dos votos, mostrando que a reviravolta é um cenário distante.

Mais uma vez, o participante Davi Brito prova o favoritismo e o apoio do público. O baiano se isolou na última posição, ficando longe de qualquer chance de ser eliminado. Na enquete, Davi registra apenas 8% dos votos.

