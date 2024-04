Reprodução Enquete BBB 24: sisters são as mais votadas; veja quem sai

No próximo domingo (7), mais um participante vai se despedir do prêmio milionário do "BBB 24". De acordo com a enquete do iG Gente, Giovanna Lima e Alane Dias são as confinadas que mais correm risco de eliminação. Também no paredão, Davi registra votos que reforçam o favoritismo dele.

A parcial das 18h aponta que Giovanna Lima é a preferida para deixar o reality show. A nutricionista domina a enquete com 56% dos votos. Atrás dela, está a amazonense Alane Dias, com 33%. A diferença ainda não é o suficiente para descartar uma reviravolta.

Favorito desde paredões anteriores, Davi mais uma vez prova que pode contar com o voto do público. O baiano se isola no último lugar, mantendo a participação no programa com 11% dos votos.

Vote em quem deve deixar o "BBB 24":

🎯 Quem deve ser eliminado do #BBB24 ? — iG Gente (@iggente) April 6, 2024









