Reprodução Enquete BBB 24

O "BBB 24" está na reta final e no domingo (7) mais um participante vai se despedir do confinamento! De acordo com a enquete do iG Gente, Giovanna segue na liderança dos votos que poderão eliminá-la. O paredão é disputado entre a mineira, Alane Dias e Davi Brito.



A parcial das 22h aponta que Giovanna Lima ainda é a escolhida do público para deixar o reality da Globo. Com a maioria dos votos nas parciais anteriores, a mineira agora registra 56,8%.

Atrás da participante, Alane Dias garante a segunda posição com 30,4% dos votos. Apesar disso, a diferença não é o suficiente para descartar uma reviravolta.

Favorito em outros paredões, Davi Brito segue sem sofrer risco de eliminação. O participante baiano se isola em último lugar, com 12,8% dos votos.

Vote em quem deve deixar o "BBB 24":

🎯 Quem deve ser eliminado do #BBB24 ? — iG Gente (@iggente) April 6, 2024