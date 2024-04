Reprodução/TV Globo Davi no BBB 24

Davi confundiu o grupo Titãs com artistas de novela na última quarta-feira (04).



Na festa que consagrou o top 8 do BBB 24, o baiano afirmou para Isabelle que não reconhecia o grupo musical após apresentação.

"Esse cara não era artista?", perguntou ele ao apontar em direção ao telão na apresentação de Marvin [música do grupo].

"Eles são cantores. Como assim? Não entendi", respondeu Isabelle. "Ele não faz novela, não?", indagou ele. "Não, você deve estar confundindo", finalizou Cunhã.

O participante viralizou após afirmar não conhecer famosos como a atriz Fernanda Montenegro e Bruna Marquezine.



