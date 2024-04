Divulgação/Globo BBB 24: Davi e MC Bin Laden formam paredão duplo; vote

A fase turbo do BBB 24 já começou e está voando. Logo após a eliminação de Pitel, ocorreu uma nova prova do Líder, quem ganhou foi Lucas Henrique. Aí, o novo Paredão foi formado, com Davi, indicado pelo Líder, e MC Bin Laden, pelos votos da casa.

Segundo o resultado parcial da enquete das 12h30 do iG Gente no x (antigo Twitter), sem surpresas, Davi deve continuar na disputa pelo prêmio. O brother teve, até o momento, 28,1% dos votos.

MC Bin Laden, que já protagonizou diversas discussões com o baiano, provavelmente será o décimo sétimo eliminado da temporada, com 71,9% de rejeição.

