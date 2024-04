Reprodução / TV Globo BBB 24: Lucas Henrique sugere estratégia caso Bin seja eliminado

Durante a madrugada desta quarta-feira (3), Lucas Henrique, MC Bin Laden e Giovanna formam estratégias após a formação do Paredão onde o cantor enfrenta Davi.

A nutricionista avalia a disputa e supõe uma possível eliminação do MC. "Ou seja, de quinta para domingo vai ser eu, você e alguém", diz.

"Provavelmente, mas se eu pegar ou você pegar a gente tem que se indicar. Para no mínimo tentar a última cartada", responde Lucas.

O funkeiro concorda: "É, tem que fazer isso". "Se eu ou você ganhar a prova a gente se indica. Você me indica ou te indico pra movimentar o jogo. Pode ir sem medo", sugere o professor de educação física. "Lógico", afirma Giovanna.

O carioca conclui: "E quem ficar no TOP 6 tem a obrigação de lutar pelo TOP 3 ganhando duas provas. Tem que ganhar duas provas, prova de resistência e mais uma". Giovana, então, questiona se ainda haverá uma prova de resistência.

Pouco antes, MC Bin Laden conversou com os aliados e comentou que estava desanimado com o Paredão.

