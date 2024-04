Divulgação/Globo BBB 24: Davi e MC Bin Laden formam paredão duplo; vote

Em contagem regressiva para a final do "BBB 24", na próxima quinta-feira (4) mais um participante vai se despedir da casa mais vigiada. O primeiro paredão duplo da temporada é disputado entre Davi e MC Bin Laden, sendo esse último o mais propenso a eliminação.

De acordo com a enquete do iG Gente, há pouca chance do público presenciar uma reviravolta. O cantor MC Bin Laden segue disparando no ranking, atingindo 71,3% dos votos.

Em contrapartida, Davi se mantém distante da eliminação com apenas 28,7% dos votos. O participante ostenta o favoritismo do público há mais de um mês.

Vote em quem deve deixar o "BBB 24":

Paredão duplo formado! Quem você quer eliminar do #BBB24 ? — iG Gente (@iggente) April 3, 2024