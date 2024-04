Reprodução/Globo Enquete BBB 24: Gnomo vai perder mais um? Veja quem deve ser eliminada

Após o Sincerão da última segunda-feira (1), o favoritismo de Beatriz aumentou mais uma vez. Apesar de duas do grupo Fada estarem na berlinda, quem deve ser eliminada é outra Gnomo.

Segundo resultado parcial das 12h30 da enquete do iG Gente no X (antigo Twitter), Beatriz, uma das favoritas ao prêmio, é a menos votada do Paredão, com apenas 9,9% dos votos.

Em segundo lugar, Alane com 16,5%, é outra Fada que deve continuar na casa. A décima sexta eliminada da edição deve ser Pitel, com 73,6% de rejeição.

Quem você quer eliminar do "BBB 24" nesta reta final? Alane, Beatriz ou Pitel? Vote abaixo:

Giovanna Pitel, Beatriz e Alane estão no paredão do #BBB24 !



Quem você quer eliminar no reality show da Globo? Vote na enquete! — iG Gente (@iggente) April 1, 2024





