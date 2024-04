Reprodução/Globo Enquete BBB 24: rejeição contra sister aumenta; confira parcial

Alane, Beatriz e Pitel estão na disputa para garantir a vaga na reta final do BBB 24. As sisters enfrentam o décimo sexto paredão da temporada.

De acordo com a enquete do iG Gente, a vendedora do Brás segue como favorita e sem risco de eliminação, com apenas 12,2%. O mesmo acontece com a atriz, vem se mantém em segundo lugar com 16,8%.





Na parcial, a integrante do Gnomo deve deixar o programa com uma rejeição de 71% dos votos.

Giovanna Pitel, Beatriz e Alane estão no paredão do #BBB24 !



