Reprodução Globoplay - 1.4.2024 Alane chora após levar punição no 'BBB 24'

Integrante do grupo Pipoca no "Big Brother Brasil 2024", Alane levou outra punição nesta segunda-feira (1º), quando desobedeceu mais uma regra do reality dirigido por Boninho e apresentado por Tadeu Schmidt na Rede Globo.







A sister, que está neste paredão, foi punida por ter colhido flores próximas ao canteiro da academia. Ela perdeu 50 estalecas, espécie de dinheiro que os confinados usam para comprar comida e também para darem lances nos poderes curinga.





Alane se justificou alegando que não sabia desta regra e que pegou as flores para decorar o cabelo de outras participantes do reality. "Eu não sabia que não podia. Falei: 'Produção, se não puder, eu vou entender'", pontuou a dançarina e também atriz.

+ Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

Preocupada com o "Sincerão" que ocorre durante o programa ao vivo, a sister comentou com a aliada, Beatriz, que a rival, Giovanna Pitel, usaria a punição como argumento. "Pitel vai falar isso no 'Sincerão' hoje", declarou Alane, que está no paredão junto com Giovanna Pitel e Beatriz Reis.

Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente:

$