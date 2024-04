Reprodução/Globo Enquete BBB 24: Giovanna ou Fernanda? Parcial final entrega resultado

Neste domingo (31) teremos uma nova baixa no BBB 24. Beatriz, Fernanda e Giovanna enfrentam o décimo quinto paredão da temporada e o grupo Gnomo deve ter uma integrante a menos depois de hoje.

A vendedora do Brás seguiu em último lugar na votação para eliminar na enquete do iG Gente, com apenas 12,2% dos votos.





Agora, Fernanda se manteve em primeiro na parcial e deve deixar o reality com 59,5%. Sendo assim, Giovanna conta com 28,3% dos votos e não parece que será eliminada.





Ainda neste domingo, após a eliminação de uma das sisters, uma nova prova do líder será disputada e mais um paredão será formado em meio "modo turbo" dos últimos dias da temporada.

Beatriz, Fernanda e Giovanna estão no paredão do #BBB24 !

