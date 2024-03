Reprodução/Globo BBB 24: Isabelle analisa combinação de votos com Fadas: 'Complicado'

Na reta final do BBB 24, os Fadas se reuniram novamente para conversarem sobre combinação de voto. Isabelle abriu o coração com Beatriz, Alane e Matteus sobre como se sente em relação à combinação.

O brother explicou que eles precisam se proteger, principalmente, com a grande final chegando.





Já a sister justificou que acha complicado jogar em grupo por ser difícil votar em alguém pelo argumento do outro. "Para mim, às vezes, 'vamos votar no fulano', vocês votam juntos há muito tempo e, para mim, é um pouco delicado seguir o argumento do outro, porque eu preciso ter argumentos, precisa ser flexível para mim", começou ela.

"Como aquela opção que a gente já tinha conversado aqui da Giovanna. Para mim, aquilo foi tão pesado, a possibilidade daquilo acontecer, por não ter argumento naquele momento, que não consegui expressar. Era uma opção de voto indigesta e inflexível", completou.

A manauara questionou a motivação para o grupo seguir o voto pela maioria. "Assim como na minha percepção, algumas conversas 'temos que ir no fulano'. E se não concorda? A maioria concorda, mas e uma pessoa que não concorda? Vai ter que seguir o fluxo?", disse.

Matteus pontuou que Isabelle deve falar com o grupo quando não se sentir confortável com o voto da maioria para que eles consigam pensar em outras opções.

Isabelle deixou bem claro ao grupo fadas, que ela não se importa em votar em conjunto, porém tem convicções que ela carrega desde o começo do programa.



