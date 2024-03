Reprodução/Globo - 25.03.2024 Davi, Leidy Elin, Matteus e MC Bin Laden disputam o 14º paredão no 'BBB 24'

A disputa do "BBB 24" está cada dia mais acirrada! De acordo com a enquete do iG Gente, Leidy Elin se juntará com os eliminados da edição na terça-feira (26). Além da trancista, Davi, MC Bin Laden e Matteus estão no paredão.

Conforme aponta a parcial das 22h, Leidy Elin é quem vai dizer adeus aos prêmio milionário. A sister registra 79,9% dos votos, concorrendo, inclusive, ao ranking de rejeição da 24ª temporada.

Atrás, porém distante, está o baiano Davi. O rival de Leidy soma apenas 12% dos votos, mostrando mais uma vez estar entre os favoritos do público.

Para completar, MC Bin Laden e Matteus registram participação irrisória neste paredão. O funkeiro apresenta 5,8% dos votos, enquanto o gaúcho 2,3%.

Davi, Leidy Elin, Matteus e MC Bin Laden estão no paredão do #BBB24 !

