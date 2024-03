Reprodução Enquete 'BBB 24': Sai Davi ou Leidy? Rivalidade domina paredão

Na terça-feira (26), um participante do "BBB 24" irá se despedir do reality! Segundo a enquete do iG Gente, Leidy Elin é quem vai dar adeus ao programa. A sister soma a maior porcentagem do paredão, na frente de Davi, MC Bin Laden e Matteus.



De acordo com a parcial das 18h, o tema deste paredão é a rivalidade entre Leidy Elin e Davi. Os dois participantes são os que mais colecionam votos, embora a trancista domine o 1º lugar disparadamente.

A sister registra 80,1% dos votos, indicando a briga pelo ranking de maiores rejeições da temporada. Em segundo lugar, porém distante, Davi apresenta 12% dos votos.

Atrás do baiano, MC Bin Laden e Matteus apresentam porcentagens irrisórias. O funkeiro é o terceiro mais votado, com 5%, enquanto Matteus se isola com 2,8%.

Vote em quem deve ser eliminado:

Davi, Leidy Elin, Matteus e MC Bin Laden estão no paredão do #BBB24 !

Quem você quer eliminar? Vote abaixo: — iG Gente (@iggente) March 25, 2024