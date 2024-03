Reprodução Enquete 'BBB 24'

Na noite desta terça-feira (19), uma participante vai deixar o "BBB 24"! Segundo a enquete do iG Gente, Raquele é quem dará adeus ao prêmio milionário. A sister lidera com folga a disputa do paredão.

A parcial das 18h aponta que Raquele deve encarar rejeição ao deixar o confinamento do reality da Globo. A doceira já registra 87,1% dos votos, podendo superar a eliminação de Marcus, o primeiro colocado no ranking, que saiu com 84,86 pontos percentuais.

Quem ocupa o segundo lugar na disputa do paredão é Alane. Apesar disso, a bailarina está longe de ultrapassar a posição de Raquele, impossibilitando uma possível reviravolta. A paraense soma apenas 7,9% dos votos.

Em última posição, Beatriz estagna como coadjuvante do paredão, registrando somente 5%.

Vote em quem deve sair do "BBB 24":

Alane, Beatriz e Raquele estão no paredão do #BBB24 ! Quem você quer eliminar do reality show? Vote abaixo: — iG Gente (@iggente) March 18, 2024









