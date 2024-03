Reprodução/Globo - 18.03.2024 Alane, Beatriz e Raquele estão no 13º paredão do 'BBB 24'

O Sincerão da última segunda-feira (18) pode ter abalado alguns jogos após as emparedadas terem que definir os pódios mas não deve ter interferido o resultado do Paredão desta terça-feira (19).

Segundo a enquete parcial das 12h30 do iG Gente no X (antigo Twitter), Beatriz segue sendo a menos votada, com 5% dos votos.

Alane vem em seguida, com 7,4%. A eliminada da semana deve ser Raquele, que com 87,6% dos votos, deve pegar o pódio de rejeição da edição até o momento.

Quem deve ser eliminada do "BBB 24"? Alane, Beatriz ou Raquele? Vote abaixo:

Alane, Beatriz e Raquele estão no paredão do #BBB24 ! Quem você quer eliminar do reality show? Vote abaixo: — iG Gente (@iggente) March 18, 2024





