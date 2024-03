Reprodução/Globo - 11.03.2024 Isabelle, Lucas Henrique Buda e Yasmin Brunet disputam o 12º paredão do 'BBB 24'

A trajetória de um participante do "BBB 24" está chegando ao fim! De acordo com a enquete do iG Gente, a modelo Yasmin Brunet é quem será eliminada na próxima terça-feira (12). A sister acumula votos e deve encarar rejeição.

A parcial das 22h aponta que a herdeira de Luiza Brunet está com as horas contadas para deixar o confinamento. Yasmin já apresenta 61,3% dos votos, abrindo margem expressiva comparado ao segundo colocado.

Apesar das últimas polêmicas, Lucas Buda deve ganhar mais uma semana de reality show. O participante está na segunda posição, mas mantém distância segura da mais votada, Yasmin Brunet. A última parcial revelou que ele está com 31,5% dos votos.

A cunhã-poranga do Boi Garantido está fora da zona de risco. Embora esteja no paredão, Isabella Nogueira soma apenas 7,3% dos votos.

Vote em quem deve sair do "BBB 24":

Quem você quer eliminar neste paredão do #BBB24 ? Isabelle, Lucas Buda ou Yasmin Brunet? VOTE! — iG Gente (@iggente) March 11, 2024