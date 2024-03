Reprodução/Globoplay BBB24: Fernanda desabafa e rejeita brigas: 'Dá o prêmio para favelado'

A participante do "BBB 24" Fernanda fez uma declaração polêmica na tarde desta segunda-feira (11). Em desabafo com Pitel, a sister disse não estar disposta a criar intrigas na casa.

No quarto Gnomo, Fernanda e Pitel analisaram o rumo que a 24ª edição do Big Brother Brasil está seguindo. Em uma fala polêmica, a veterana apontou que o prêmio deveria ir para quem é "barraqueiro" e "favelado".

"Não quero chegar no top 3, ser a favorita do Brasil com falta de educação, esculacho, destempero, inconveniência, barracos em excesso. Não preciso disso. Então dá o prêmio para barraqueiro, para maluco, para favelado, para quem quiserem", disse em meio à revolta.

Nas redes sociais, internautas não gostaram da atitude da sister e apontaram preconceito de classe. "Essas falas são problemáticas em tantos níveis!", disse um internauta do X, antigo Twitter.

"Qual o problema de ser favelado? FAVELADO VAI VENCER SIM #BBB24", questionou outra.

"Gosto da Fernanda, porém não dá pra negar o quanto ela faz comentários elitistas. Favelado no RJ, é usado de forma pejorativa para se referir as pessoas que fazem barracos etc. Fernanda também já disse que gosta de academia de rico, porque o povo é mais educado", relembrou outro.