Enquete BBB 24: Quem sai? Brother se isola e deve encarar rejeição

O sonho do "BBB 24" vai acabar para um participante nesta terça-feira (5)! De acordo com a enquete do iG Gente, o mais votado para ser eliminado é o brother Michel. O professor se isolou no ranking e deve encarar rejeição na despedida.

O participante Michel foi quem mais sofreu nas últimas horas, após a briga de Davi com Yasmin Brunet e Leidy Elin. O Sincerão da semana acabou reforçando a preferência do público pelo baiano.

A parcial das 18h ilustra que Michel poderá encarar rejeição, saindo com 71,5% dos votos. Em contrapartida, o favoritismo de Davi voltou a crescer, fazendo o motorista cair para o índice de 26,8% dos votos.

Solitária e fora de risco neste paredão, Alane definitivamente não está na mira do público. A sister somou apenas 1,7 pontos percentuais.

Vote em quem deve ser eliminado do "BBB 24":

Quem você quer eliminar do #BBB24 ? Alane, Davi ou Michel? VOTE! — iG Gente (@iggente) March 4, 2024