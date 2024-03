Reprodução/Globo - 04.03.2024 Enquete BBB 24: Davi vai ser eliminado? Resultado terá rejeição

Parece que é o fim da linha para Michel! Nesta terça-feira (5), um participante do "BBB 24" irá se despedir do sonho milionário. De acordo com a enquete do iG Gente, o professor Michel irá encarar rejeição ao ser eliminado.

A parcial das 21h aponta que o brother foi quem mais se prejudicou com a movimentação pós-Sincerão na última segunda-feira (4). O embate entre Davi, Yasmin Brunet e Leidy Elin fez o baiano recuperar o apreço do público.

Dessa forma, os votos contra Michel aumentaram expressivamente nas últimas 24 horas e o participante deve sair com rejeição. A enquete do iG aponta para o índice de 71,1% dos votos contra o professor.



Em segundo lugar, Davi se manterá no jogo com uma porcentagem segura. O brother registrou apenas 26,6% dos votos.

Coadjuvante neste paredão, Alane não foi alvo do público nesta rodada. A sister não chegou a ultrapassar os 10% dos votos durante o monitoramento e a última parcial estagnou em 1,7 pontos percentuais.