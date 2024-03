Reprodução Ex-BBB Thalyta impressiona com lipoaspiração; veja antes e depois

A ex-BBB Thalyta Alves surpreendeu nesta terça-feira (5) ao compartilhar o resultado da lipoaspiração. No Instagram, a ex-participante do reality ostentou o antes e depois da cirurgia estética.

Embora tenha se submetido ao procedimento em fevereiro, somente nesta tarde a influenciadora decidiu exibir o resultado. A ex-sister fez a interferência nas costas, abdômen, braços, papada, perna e no bumbum.

Leia também Ex de Buda revela decepção para além de flerte com Pitel; veja qual

"Eu sempre quis fazer lipo. Antes do programa, não tinha condições. Ainda não fiquei rica. Mas fiz para melhorar minha autoestima. Tinha coisas que me incomodavam. Lá dentro do programa eu só usei a piscina umas três vezes. Eu não gosto, me deixava insegura", disse a advogada.

Veja o antes e depois: