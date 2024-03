Reprodução/Globo - 04.03.2024 Alane, Davi e Michel disputam o décimo primeiro paredão no 'BBB 24'

Na terça-feira (5), um participante dará adeus ao "BBB 34"! Segundo a enquete do iG Gente, o favorito a deixar o reality show é Michel. O professor lidera o ranking com 20 pontos percentuais a frente de Davi.

Na parcial das 18h, Michel registrou 59,2% dos votos para ser eliminado. O número é ainda maior do que o averiguado às 12h, quando marcou 56,5% de rejeição.

Nesse intervalo, os pontos percentuais de Davi diminuíram de 40,1% para 37,8%. Apesar do segundo lugar, os números indicam que o baiano enfraqueceu em relação ao favoritismo do início do reality.

Em terceiro lugar e longe de perigo, Alane integra a enquete com apenas 3% dos votos, mostrando que não é alvo do público neste paredão.

Vote em quem deve sair do "BBB 24":

